Ночные вздрагивания могут оповещать об опасности

О каких недугах могут предупреждать ночные вздрагивания:

Нервные расстройства; Остеоартрит; Гипотиреоз; Почечная недостаточность; Диабет; Сердечно-сосудистая недостаточность.

Если вздрагивания происходят очень редко и только ночью - то беспокоиться не о чем. Однако, если судороги начинают беспокоить в состоянии бодрствования и проявляться несколько раз в месяц, то это повод для обращения к врачам и прохождения полного обследования.