Ночные вздрагивания могут оповещать об опасности
Ночные вздрагивания давно считаются нормальным явлением. Практически каждый человек хотя бы раз в жизни испытывал это чувство. Примечательно, что судороги мышц во время сна могут возникать по разным причинам, в том числе и из-за серьёзных болезней. В таком случае судороги являются симптомом опасного заболевания.
Если вздрагивания происходят очень редко и только ночью - то беспокоиться не о чем. Однако, если судороги начинают беспокоить в состоянии бодрствования и проявляться несколько раз в месяц, то это повод для обращения к врачам и прохождения полного обследования.
О каких недугах могут предупреждать ночные вздрагивания:
- Нервные расстройства;
- Остеоартрит;
- Гипотиреоз;
- Почечная недостаточность;
- Диабет;
- Сердечно-сосудистая недостаточность.
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