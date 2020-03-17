Ночные вздрагивания могут оповещать об опасности

Ночные вздрагивания

Ночные вздрагивания давно считаются нормальным явлением. Практически каждый человек хотя бы раз в жизни испытывал это чувство. Примечательно, что судороги мышц во время сна могут возникать по разным причинам, в том числе и из-за серьёзных болезней. В таком случае судороги являются симптомом опасного заболевания.

Если вздрагивания происходят очень редко и только ночью - то беспокоиться не о чем. Однако, если судороги начинают беспокоить в состоянии бодрствования и проявляться несколько раз в месяц, то это повод для обращения к врачам и прохождения полного обследования.

О каких недугах могут предупреждать ночные вздрагивания:

  1. Нервные расстройства;
  2. Остеоартрит;
  3. Гипотиреоз;
  4. Почечная недостаточность;
  5. Диабет;
  6. Сердечно-сосудистая недостаточность.
Теги : ночные вздрагивания, симптом
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