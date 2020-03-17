5 способов борьбы с раком толстого кишечника

Скрининг – эффективная профилактическая мера, когда речь заходит о раке толстого кишечника. Однако есть еще пять моментов, которые позволят снизить риск.Люди, у которых в семье имеется история болезни раком толстого кишечника, должны проверяться с 45 лет. Сюда также относятся воспалительные заболевания кишечника и болезнь Крона.Хотя есть несколько способов скрининга, колоноскопия – самый распространенный и эффективный инструмент. Эта процедура позволяет врачам осмотреть весь толстый кишечник.Более 90% случаев рака толстого кишечника диагностируется у пациентов старше 50 лет. Но исследование, проведенное в прошлом году, показало, что молодежь сталкивается с ним все чаще. Наблюдается скачок в группе от 20 до 40 лет.Для рака толстого кишечника характерно ректальное кровотечение, изменение работы кишечника. Часто люди внезапно теряют вес, в животе появляются боли. Вместе с этим присутствует слабость и отсутствие аппетита.Диета с высоким содержанием фруктов, овощей, богатых клетчаткой, и рыбы поможет предотвратить рак толстого кишечника. Красное мясо связывается с повышением риска. Кроме этого, стоит исключить курение, чрезмерное употребление алкоголя.