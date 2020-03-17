Домашние животные могут сократить количество самоубийств среди пожилых людей

«Домашние животные – замечательные компаньоны», - заявила одна из интервьюируемых. «Они всегда поддержат, будут рядом. Это невероятно улучшает самочувствие».

Ученые, представляющие Университет Южной Австралии, опубликовали исследование, которое продемонстрировало еще одно преимущество жизни с домашними животными. Исследователи обратили внимание на группу пожилых людей старше 60 лет. На данный момент на континенте количество самоубийств выше всего именно среди них. Однако спасением могут стать домашние животные.По словам ведущего автора доктора Джанетт Янг, присутствия в жизни взрослого человека кошки, собаки или птицы достаточно, чтобы снизить риск суицида. Доктор Янг и ее коллеги провели 35 интервью с пожилыми людьми (в возрасте 60-83 лет), чтобы выяснить, как влияют домашние животные на их здоровье.Более трети (12) респондентов, сообщили о том, что они «размышляют о самоубийстве» или имеют «серьезную психологическую травму». Однако чувство «необходимости» питомцу стало решающим. Взятие ответственности за животное дало им цель, а постоянное физическое присутствие любимца, смягчило чувство одиночества и отчаяния, которое они испытывали.