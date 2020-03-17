Количество зелени вокруг дома влияет на качество сна

Недавнее исследование австралийских ученых продемонстрировало, что люди, проживающие в районах, где имеется достаточно зеленых насаждений, высыпаются лучше.Ученые полагают, что зеленые насаждения снижают шум и загрязнение воздуха в зоне проживания. Кроме того, они могут частично затемнять комнату, предлагая больше прохлады в жаркое время года.Дополнительно контакт с природой снижает стресс и ускоряет психологическое восстановление.Австралийские ученые провели продольное исследование, в котором обнаружилось, что люди, проживающие в пределах 1,6 км от зеленых насаждений, имели более низкий риск недосыпа.В частности, на 13% более низкие шансы хронического недосыпа были у людей в районах, где 30 или более процентов территории в пределах 1,6 км имели зеленые насаждения, по сравнению с людьми, где количество зелени было менее 10%.