Топ-5 лучших продуктов для питания в марте

Весна требует экстренных мер в питании. Кардинальная смена рациона может потребоваться только в крайнем случае. В большинстве же своём понадобится добавить в питание определенные продукты. Какая пища должна присутствовать в меню в марте, расскажет в материале MedikForum.ru.





Черемша





По-другому — медвежий лук или дикий чеснок. После холодов из земли начинает вылезать данное растение, невероятно полезная для человеческого организма в марте. Резкий специфический чесночный аромат может доставить неудобства, но всё-таки не забывайте покупать данный продукт весной, чтобы насытить организм эфирными маслами, витаминами. Если не нравятся салаты с черемшой, то можно сделать полезный и питательный соус из продукта: взбить в блендере пучок черемши, залить оливковым маслом и настаивать в холодильнике 3-4 дня. Польза в одной ложке обеспечена.





Берёзовый сок





Природа дарит щедрые подарки весной. Один из них — березовый сок. Польза для женщин заключается в похудательном эффекте. Продукт оказывает мочегонное действие, устраняя отеки ног, восполняя запасы магния, калия, фруктозы, дубильных веществ, натрия, меди. Содержание витаминов В6 и В12 не идет ни в какое сравнение с другими продуктами и соками. Сахар, содержащийся в напитке, не похож на обычные сахара и не наносит вреда фигуре. Уже с середины марта березы могут начать давать сок, поэтому не будет лишним запастись парой бутылочек, чтобы восполнить организм пользой в одном глотке.





Перепелиные яйца





Витамины А, В1, В2, калий, железо, фосфор, никотиновая кислота, медь, фтор, сера, кремний, цинк, железо — далеко не полный список эффективных для здоровья компонентов данного продукта. Уникальный состав не даст аллергической реакции. Лучше продукта чем эти яички для марта не придумаешь. Например, продукт жизнедеятельности перепелок поможет снизить уровень холестерина в крови, построить крепкие мышцы, улучшить память, защититься от воспалений и инфекций.





Щавель





Травка растет на грядках уже с ранней весны. Идеально начать её поедать уже с марта, если представится подобная возможность. Продукт содержит рекордное количество витаминов группы В, что позволяет эффективно бороться со стрессами, бессонницей, плохим настроением. Мартовские эпидемии простуды и гриппа не страшны тем, кто поедает данную зелень. Множество аскорбиновой кислоты, укрепляющей иммунитет и позволяющей предотвратить попадание вирусов в организм, обеспечивает крепкое здоровье.





Морская капуста





Лидер по количеству содержания йода среди многих других подобных продуктов. За зиму организм испытывает неоднократную нехватку данного компонента. Поэтому восполнить его в марте будет лучшим решением. Поедание 100 граммов ламинарии обеспечит щитовидной железе крепкое здоровье, никаких сбоев тогда не грозит.