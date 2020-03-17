Врачи назвали простые способы защиты от рака толстой кишки

Медики отмечают, что в последнее время рак прямой кишки диагностируют у молодых пациентов. Ранее от этого недуга страдали люди старше 50 лет, но все чаще онкологическое заболевание толстой кишки диагностируют людям в возрасте от 20 до 40 лет. Этот показатель тревожит врачей.По словам американских специалистов, нельзя точно сказать, по какой причине развивается заболевание. Проблема в генетике или опухоль является следствием диеты или ожирения – этого медики с уверенностью сказать не могут. Врачи лишь настаивают на том, что ни в коем случае нельзя игнорировать любые симптомы, указывающие на заболевание и обращаться за медицинской помощью.Самый эффективный на сегодняшний день способ выявления рака толстой кишки – это колоноскопия. Процедура позволяет увидеть полип, который может привести к онкологическому заболеванию.