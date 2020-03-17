Названы комнатные растения, очищающие воздух от вирусов
Специалисты рекомендуют со всей серьезностью отнестись к рекомендуемым мерам предосторожности во время пандемии коронавируса COVID-19. Помимо хорошо известных средств гигиены, посильный вклад в дело защиты от заражения могут внести даже комнатные растения.
Как сообщает MedikForum.ru, о таких растениях, отличающихся особой противовирусной активностью, пишет издание «Голос». Согласно его данным, одни комнатные растения служат эффективными антивирусами, а другие – биогенными стимуляторами. Те, что выделяют в воздух специальные вещества — фитонциды, — обладают антисептическим эффектом. Фитонциды фактически обеззараживают воздух в помещении и таким образом контролируют распространение вирусов, бактерий и плесневелых грибков. Конечно, если вы уже заражены, растения вам не помогут, но присутствие таких растений в вашей комнате может рассматриваться как полноценная профилактическая мера, наряду с самоизоляцией, соблюдением личной гигиены и регулярным использованием антисептиков.
Итак, что же это за растения, способные уничтожать вирусы или стимулировать иммунитет?
Хвойные растения (например, комнатный кипарис) — среди лидеров в борьбе с вирусами. Они содержат огромное количество эфирных масел — летучих биологических субстанций с мощным антисептическим действием. Всего несколько таких растений способны дезинфицировать воздух в вашей комнате.
Эвкалипт. Комнатные цветы эвкалипта популярны в медицине неслучайно. Именно экстракт или эфирное масло этого растения входит в составы многих средств от вирусных и бактериальных инфекций, которые мы покупаем в аптеке.
Мирт способен успешно сражаться с разными вирусами, включая вирус гриппа. Доказана его эффективность в борьбе с туберкулезной палочкой и палочкой коклюша. Но важно, чтобы мирта было много — не меньше среднего куста на каждый квадратный метр.
Каланхоэ не выделяют фитонциды и прямую антивирусную активность не проявляют. Тем не менее, они используются в народной медицине для приготовления капель в нос и полосканий для горла. Каланхоэ — эффективное средство биогенной стимуляции, восстанавливающее слизистую горла и носа и повышающее иммунитет, а значит и сопротивляемость организма инфекциям.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие растения эффективно борются с бессонницей.
Оставить комментарий