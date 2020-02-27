Уйди, бессонница! Пять лучших натуральных средств с эффектом снотворного
Столкнувшись с бессонницей, не спешите браться за таблетки. Существуют натуральные средства с эффектом снотворного, помогающие решить проблему. Их лучшие представители – пассифлора, лаванда, напиток на основе какао и другие.
Пассифлора. По данным MedikForum.ru, цветки растения являются одним из лучших естественных средств с эффектом снотворного. Обладая спазмолитическим действием, оно успокаивает, снижает кровяное давление. От бессонницы можно принимать в виде чая или экстракта. Главное, не превышать суточную дозу 300 мг.
Валериана. Классическое, проверенное временем натуральное средство тоже позволяет гордо сказать бессоннице «уйди!». Помогает при проблемах с долгим засыпанием и слишком зыбким, тревожным сном. Если вы решили выбрать его, помните: принимать таблетки нужно за полчаса до сна – им нужно некоторое время для оказания нужного эффекта.
Хмель. Может быть особенно эффективным для тех, кто чувствует по вечерам ненужную бодрость. Его прием вызывает прилив усталости, помогающей быстрее засыпать.
Лаванда. Для борьбы с бессонницей успешно используется аромат этого натурального средства, дающий эффект расслабления, успокоения. Поместите под подушку пакетик с цветами лаванды или смажьте кожу под носом ее маслом – должно помочь.
Какао с миндальным молоком. Напиток без добавления сахара эффективен против несущих бессонницу ночных волнений, раздумий, навязчивых мыслей. Оба продукта увеличивают в организме содержание аминокислоты триптофан, которая очень важна для здорового, крепкого сна.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может говорить о характере человека его любимая поза во время сна.
Оставить комментарий