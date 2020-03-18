Почему дергается глаз и как это прекратить

Причины нервного тика

Практически каждый человек хотя бы раз в жизни наблюдал на себе нервный тик. Если он повторяется продолжительное время и не проходит, то это может свидетельствовать о нарушении работы некоторых систем организма.

"Нервный тик глаза — это спазм, вызванный чрезмерным напряжением нерва в глазной мышце. Веки сами по себе очень чувствительны, и их мышцы подвержены разнообразным воздействиям", - утверждает доктор оптометрии Ханна Йехескель.

Медик назвала причины, которые могут вызывать нервный тик:

  • Чрезмерное употребление кофе приводит к повышению пульса и метаболизма. Примечательно, что сердечно-сосудистая система многих людей может иметь низкую устойчивость к кофеину и сигнализировать о слишком большой дозе подобными спазмами в глазной мышце;
  • Стресс - еще одна причина нервного тика. Он может показывать, что организм находится на грани и не может преодолеть стресс; 
  • Мышцы век обладают высокой чувствительностью. Поэтому любые нарушения сна могут привести к их дисбалансу, что автоматически вызывает нервный тик;
  • Вызывать нервный тик может гистамин. Это гормон, который выбрасывается в кровь при протекании аллергических реакций.
Теги : Нервный тик, спазм
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