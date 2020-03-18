Почему дергается глаз и как это прекратить

"Нервный тик глаза — это спазм, вызванный чрезмерным напряжением нерва в глазной мышце. Веки сами по себе очень чувствительны, и их мышцы подвержены разнообразным воздействиям", - утверждает доктор оптометрии Ханна Йехескель.

Чрезмерное употребление кофе приводит к повышению пульса и метаболизма. Примечательно, что сердечно-сосудистая система многих людей может иметь низкую устойчивость к кофеину и сигнализировать о слишком большой дозе подобными спазмами в глазной мышце;

Стресс - еще одна причина нервного тика. Он может показывать, что организм находится на грани и не может преодолеть стресс;

Мышцы век обладают высокой чувствительностью. Поэтому любые нарушения сна могут привести к их дисбалансу, что автоматически вызывает нервный тик;

Вызывать нервный тик может гистамин. Это гормон, который выбрасывается в кровь при протекании аллергических реакций.

Медик назвала причины, которые могут вызывать нервный тик: