Опубликованы признаки появления паразитов в организме

Диарея - это явный признак того, что пищеварительная система дала сбой. Одиночное проявление диареи можно списать на употребление некачественных продуктов, а вот проявление диареи больше двух раз за неделю уже явно говорит о том, что пищеварению мешает инородная "живность".О наличии глистов в тонком кишечнике может говорить частый метеоризм и газообразование. Это происходит из-за воспаления слизистой оболочки. Паразиты питаются полезными микро- и макроэлементами, которые необходимы для нормальной жизнедеятельности организма. Поэтому всегда их появление отмечается быстрой утомляемостью и постоянной усталостью.