Ученые обнаружили белок, контролирующий жировой обмен

«Мы обнаружили, что люди с избыточным весом вырабатывают меньше EHD2, чем люди с нормальным», - говорит доктор Клаудия Маттеус.

В огромном количестве продуктов есть жир. Однако это не обязательно плохо, ведь есть и полезные жиры. Однако превышение нормы их потребления может приводить к отложению жира на теле.Количество жирных кислот, переносимых кровью в ткани и откладываемых в качестве резерва, определяется широким спектром факторов. Исследователи из Центра молекулярной медицины им. Макса Дельбрюка при Обществе Гельмгольца определили один из них – белок EHD2.Если этот белок полностью отсутствует, клетки-накопители жира поглощают значительно больше жирных кислот. Ученые предположили, что при ожирении метаболический путь, регулирующий поглощение жирных кислот, меняется.Исследователи работали с мышами, у которых ген EHD2 был выключен. При помощи электронного микроскопа Маттеус заметила, что от плазматической мембраны у таких мышей отрывается больше кавеол, по сравнению с животными, у которых ген работает. Она также определила, что поглощение жирных кислот было больше в клетках без EHD2.Доктор Маттеус предполагает, что существует корреляция между частым отслаиванием мембраны и образованием жировых отложений у людей. Пока неясно, можно ли применить эту информацию для лечения людей с ожирением.