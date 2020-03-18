Смог может сократить продолжительность жизни людей с сердечной недостаточностью

«Самым удивительным является то, насколько сильна ассоциация, которую мы наблюдали», - рассказывает Кэвин Уорд-Кэвисис, ведущий автор и главный исследователь Агентства по охране окружающей среды США.

Появляется все больше исследований, подтверждающих, что грязный воздух особенно опасен для здоровья сердца. В рамках новой работы ученые рассмотрели его влияние на людей с сердечной недостаточностью.Согласно полученным данным, люди с этим заболеванием, подвергавшиеся воздействию грязного воздуха, теряли девять месяцев жизни. Это существенный показатель, если учесть, что у людей с сердечной недостаточностью в запасе обычно менее пяти лет.В исследовании были изучены медицинские записи 23,3 тыс. пациентов с диагнозом сердечная недостаточность за период с июля 2004 года по декабрь 2016. Их наблюдали с одного года после постановки диагноза до смерти или до конца периода исследования.