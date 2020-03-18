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Медики рассказали, чем опасно громко слушать музыку в наушниках

девушка в наушниках

Российские ученые выявили связь между прослушиванием музыки в наушниках на полной громкости и агрессивным поведением. Речь идет в первую очередь о так называемой агрессивной музыке – тяжелом роке и металле.

Эксперты психологи утверждают, что, слушая подобную музыку, человек неосознанно переносит агрессию в окружающий мир, когда вынимает наушники. Кроме того, прослушивание музыкальных композиций на максимальной громкости может помешать нормальной ориентации в пространстве. В итоге человек может не заметить движущийся автомобиль, бегущего навстречу человека и даже угодить под поезд. 

Специалисты советуют пользоваться наушниками умеренно. Ученые рекомендуют четко определить для себя моменты, когда прослушивание музыки не создаст проблем и моменты, когда от этой привычки лучше отказаться.
Теги : наушники, громкая музыка, агрессия, ориентация в пространстве
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