Азиатская кухня не полезней западного фастфуда
Ученые из Сингапура развеяли городскую легенду о том, что азиатская кухня якобы гораздо полезней западного фастфуда. Оказалось, что в ней тоже полно насыщенных жиров, соли и холестерина.
Ученые Clinical Nutrition Research Center в Сингапуре провели исследование, тщательно оценив питательную ценность для здоровья 25 самых популярных азиатских кухонь (включая китайскую, индийскую и малайскую), а также рацион 29 западных сетей фастфуда. Все блюда проверялись на показатели энергии, жиров вообще и насыщенных жиров в частности, натрия и холестерина в сопоставимых по размеру порциях. Авторы исследования подчеркивают, что около 4,5 млрд людей на нашей планете отдают предпочтение азиатской кухне. Существует устойчивое мнение о том, что эта кухня более полезна для здоровья, чем западный фастфуд.
Есть ученые, утверждающие, что вспышка ожирения и сердечно-сосудистых болезней в Азии объясняется наступлением западной диеты. И если бы местные жители продолжали употреблять азиатскую кухню, то ничего подобного бы не случилось. Обаутверждения оказались ложными. По уровню насыщенных жиров азиатская кухня превосходит фастфуд - 9 г против 6 г на порцию. Сравнение показателей холестерина вообще пугает - 108 мг против 37 мг в пользу западной диеты. Следовательно, азиатская кухня не только не полезней, но даже и вредней для здоровья, чем фастфуд.
Такие показатели жиров и холестерина объясняются тем, что в азиатской кухне обожают жирные блюда и кожу птиц. Здесь господствует свинина, а также свиной жир. По уровню соли азиатские блюда также почти в два раза превосходят западные, так как азиаты обожают соусы и заправки смассой натрия, пишет European Journal of Clinical Nutrition. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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