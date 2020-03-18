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Генетики рассказали, почему самки живут дольше самцов

старики на скамейке

Австралийские ученые изучили продолжительность жизни самок и самцов более двухсот видов животных и выяснили, что почти в каждом случае самки живут дольше самцов. Эксперты связывают это с половыми хромосомами. Особи с одинаковыми хромосамами (ХХ) живут дольше, чем с разными (ХY). Исключением  в данном случае являются лишь самцы птиц и бабочек.

Однако, не только половые хромосомы влияют на продолжительность жизни самцов и самок. Важную роль играет  и естественный отбор, в результате которого идет конкуренция за партнера. Самцы вынуждены рисковать здоровьем, чтобы охранять территорию, бороться с конкурентами – словом, выглядеть привлекательно для самки.

Как заявляют специалисты, у женского организма есть преимущество в виде гормона эстрогена, который защищает хромосомы.

Во всем мире женщины переживают мужчин в среднем на 4,5 года. Эксперты объясняют это тем, что представительницы слабого пола реже курят, употребляют алкоголь, не склонны к риску и внимательнее следят за своим здоровьем. В частности, женщины чаще, чем мужчины посещают врачей.
Теги : продолжительность жизни, мужчины и женщины, хромосомы, животные
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