Генетики рассказали, почему самки живут дольше самцов

Австралийские ученые изучили продолжительность жизни самок и самцов более двухсот видов животных и выяснили, что почти в каждом случае самки живут дольше самцов. Эксперты связывают это с половыми хромосомами. Особи с одинаковыми хромосамами (ХХ) живут дольше, чем с разными (ХY). Исключением в данном случае являются лишь самцы птиц и бабочек.Однако, не только половые хромосомы влияют на продолжительность жизни самцов и самок. Важную роль играет и естественный отбор, в результате которого идет конкуренция за партнера. Самцы вынуждены рисковать здоровьем, чтобы охранять территорию, бороться с конкурентами – словом, выглядеть привлекательно для самки.Как заявляют специалисты, у женского организма есть преимущество в виде гормона эстрогена, который защищает хромосомы.Во всем мире женщины переживают мужчин в среднем на 4,5 года.В частности, женщины чаще, чем мужчины посещают врачей.