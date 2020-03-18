Девочка погибла из-за контрафактной зарядки для телефона в Мордовии

Зарядное устройство, которое не соответствует стандартам безопасности, стало причиной гибели десятилетней девочки в Мордовии во время зарядки телефона осенью 2019 года. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по республике.





1 сентября 2019 года в селе Большие Березники школьница получила удар электрическим током во время пользования сотовым телефоном, который в это время заряжался от сети. Пострадавшую в комнате нашла мама, она вызвала скорую помощь, девочка скончалась в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».





Однако, согласно проведенной судебной экспертизе, было установлено, что зарядное устройство, с помощью которого заряжался телефон, не соответствует требованиям стандартов безопасности.





В настоящее время следователи выясняют, где было куплено зарядное устройство. Уголовное дело переквалифицировали на статью «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».