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Скверный характер назвали залогом здоровья мозга

пожилая женщина

Ученые сделали неожиданное открытие: люди с плохим характером не уживаются в коллективе и плохо контактируют с другими людьми. Но при этом данная особенность поддерживает здоровье их мозга, сводя к минимуму риск заболеть Альцгеймером.

Специалисты провели исследование, в котором приняли участие более 60 добровольцев в возрасте старше 65 лет. За участниками эксперимента наблюдали на протяжении пяти лет.

Ученые записывали результаты сканирования мозга добровольцев, информацию об образе жизни, а также особенности их характера. Как оказалось, у трудных в общении люди, общества которых принято избегать, реже наблюдались в мозге токсичные отложения, которые могут привести к болезни Альцгеймера. Память у этой категории людей также была лучше.

Чаще всего проблемы на нейронном уровне имеют люди, которые отличаются покладистым характером и легко идут на компромиссы, а также прислушиваются к чужому мнению.
Теги : Альцгеймер, пожилые люди, плохой характер, нейроны
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