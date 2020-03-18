Скверный характер назвали залогом здоровья мозга

Ученые сделали неожиданное открытие: люди с плохим характером не уживаются в коллективе и плохо контактируют с другими людьми. Но при этом данная особенность поддерживает здоровье их мозга, сводя к минимуму риск заболеть Альцгеймером.Специалисты провели исследование, в котором приняли участие более 60 добровольцев в возрасте старше 65 лет. За участниками эксперимента наблюдали на протяжении пяти лет.Ученые записывали результаты сканирования мозга добровольцев, информацию об образе жизни, а также особенности их характера.Чаще всего проблемы на нейронном уровне имеют люди, которые отличаются покладистым характером и легко идут на компромиссы, а также прислушиваются к чужому мнению.