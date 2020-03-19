Алкоголь и коронавирус понятия не совместимые
Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн предупредил жителей России о том, что прибегать к лечению коронавируса или его профилактике путем употребления алкоголя - это бесполезно и даже опасно.
Он напомнил, что употребление спиртных напитков - это токсикоз, а при борьбе с инфекцией иммунная система человек и так ослаблена.
Брюн также отметил бессмысленность спиртовых дезинсекторов рук. По его словам, спирт очень быстро выветривается с кожи и уже через две минуты его вновь нужно наносить на руки.
Он напомнил, что употребление спиртных напитков - это токсикоз, а при борьбе с инфекцией иммунная система человек и так ослаблена.
Брюн также отметил бессмысленность спиртовых дезинсекторов рук. По его словам, спирт очень быстро выветривается с кожи и уже через две минуты его вновь нужно наносить на руки.
"Так ваша жизнь будет проходить, чтобы все время смачивать руки спиртом", - подчеркнул нарколог.
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