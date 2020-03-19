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Алкоголь и коронавирус понятия не совместимые

Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн предупредил жителей России о том, что прибегать к лечению коронавируса или его профилактике путем употребления алкоголя - это бесполезно и даже опасно. 

Он напомнил, что употребление спиртных напитков - это токсикоз, а при борьбе с инфекцией иммунная система человек и так ослаблена.

Брюн также отметил бессмысленность спиртовых дезинсекторов рук. По его словам, спирт очень быстро выветривается с кожи и уже через две минуты его вновь нужно наносить на руки.

"Так ваша жизнь будет проходить, чтобы все время смачивать руки спиртом", - подчеркнул нарколог.


Теги : коронавирус, алкоголь, Минздрав России, пандемия
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Украинский депутат заболел коронавирусом
Алкоголь и коронавирус понятия не совместимые
Китайские ученые нашли новое эффективное лекарство против коронавируса