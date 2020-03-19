Алкоголь и коронавирус понятия не совместимые

"Так ваша жизнь будет проходить, чтобы все время смачивать руки спиртом", - подчеркнул нарколог.

Он напомнил, что употребление спиртных напитков - это токсикоз, а при борьбе с инфекцией иммунная система человек и так ослаблена.Брюн также отметил бессмысленность спиртовых дезинсекторов рук. По его словам, спирт очень быстро выветривается с кожи и уже через две минуты его вновь нужно наносить на руки.