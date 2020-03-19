Назван способ легкого распознавания мигрени

"Несмотря на то, что о мигренозных болях известно не одну тысячу лет, до сих пор встречаются сложности в диагностике этого состояния. Многие пациенты узнают о наличии мигрени случайно, хотя могут мучиться от нее годами", - утверждает медик.

"Если головная боль односторонняя, пульсирующая, и усиливается при обычной физической нагрузке (например, при подъеме по лестнице) — это основания для постановки диагноза. Во время боли раздражает свет и звук, либо появляется тошнота или рвота — также тревожные симптомы", - объяснил невролог.

По словам Борисычев, если головная боль не прекращается более четырех часов, то с высокой долей вероятности - это мигрень.