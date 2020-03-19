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Назван способ легкого распознавания мигрени

Определение мигрени

Многие люди могут долгое время проживать с мигренью и даже не догадываться о наличии этого мучительного недуга. Об этом в своём Instagram написал Врач-остеопат и невролог Александр Борисычев. Он рассказала подписчикам метод, с помощью которого можно легко и быстро распознать мигренозные боли.

"Несмотря на то, что о мигренозных болях известно не одну тысячу лет, до сих пор встречаются сложности в диагностике этого состояния. Многие пациенты узнают о наличии мигрени случайно, хотя могут мучиться от нее годами", - утверждает медик.

По словам Борисычев, если головная боль не прекращается более четырех часов, то с высокой долей вероятности - это мигрень.

"Если головная боль односторонняя, пульсирующая, и усиливается при обычной физической нагрузке (например, при подъеме по лестнице) — это основания для постановки диагноза. Во время боли раздражает свет и звук, либо появляется тошнота или рвота — также тревожные симптомы", - объяснил невролог.
Теги : мигрень, головная боль
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