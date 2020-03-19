Опубликован способ вылечиться простуду за один день

По его словам, сразу после пробуждения утром нужно принять горячий душ, а затем позавтракать кашей с ягодами. Потом больному нужно подержать голову над паром горячей воды около пяти минут, чтобы прогреть слизистую.В обед нужно обязательно сходит на прогулку, чтобы насытить организм свежим воздухом. После прогулки, даже несмотря на отсутствие аппетита, нужно съесть что-нибудь мясное для пополнения уровня белка. В течение всего дня нужно употреблять много жидкости. Идеально подойдет какой-нибудь чай, например, ромашковый.На ужин нужно покушать еду с перцем чили или карри. Эти специи активно убивают бактерии. Последнее действие перед сном - это принятие горячей ванны. Примечательно, что поспать нужно не менее восьми часов. Каждый из этих пунктов способствует отступлению простуды за короткий промежуток времени.