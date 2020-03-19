Опубликован способ вылечиться простуду за один день
Для того чтобы простудиться достаточно одного мгновения. Например, воспалительные процессы в организме может спровоцировать один холодный поток воздуха. Однако процесс лечение будет занимать намного дольше. Однако медикам известен способ, с помощью которого от простуды можно избавиться всего за один день. О способе рассказал профессор Центра изучения простуды Кардиффского университета Рон Экклз.
По его словам, сразу после пробуждения утром нужно принять горячий душ, а затем позавтракать кашей с ягодами. Потом больному нужно подержать голову над паром горячей воды около пяти минут, чтобы прогреть слизистую.
В обед нужно обязательно сходит на прогулку, чтобы насытить организм свежим воздухом. После прогулки, даже несмотря на отсутствие аппетита, нужно съесть что-нибудь мясное для пополнения уровня белка. В течение всего дня нужно употреблять много жидкости. Идеально подойдет какой-нибудь чай, например, ромашковый.
На ужин нужно покушать еду с перцем чили или карри. Эти специи активно убивают бактерии. Последнее действие перед сном - это принятие горячей ванны. Примечательно, что поспать нужно не менее восьми часов. Каждый из этих пунктов способствует отступлению простуды за короткий промежуток времени.
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