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Определено лучшее средство от запора

Лучшее средство от запора

Самым часто встречающимся расстройством желудочно-кишечной системы считается запор. Примечательно, что риск возникновения запора возрастает во время нарушений устоявшегося режима питания. Это могут быть праздничные дни, когда люди употребляю большие порции пищи и алкоголя.

Врачи и диетолог в особо тяжелых случаях прописывают слабительные средства. Но недавно специалисты определили, что самый обычный банан может спасти от запора. Этот фрукт признали натуральным слабительным. Такие свойства бананы приобрели из-за высокого содержания калия, который восстанавливает баланс электролитов в желудочно-кишечном тракте.

Диетолог Шона Уилкинсон напомнила об эффективности клетчатки, спорта и большого количества воды против запоров. Людям, страдающим от запоров, необходимо пить не менее восьми кружек воды в день.
Теги : запор, бананы
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