Определено лучшее средство от запора

Врачи и диетолог в особо тяжелых случаях прописывают слабительные средства. Но недавно специалисты определили, что самый обычный банан может спасти от запора. Этот фрукт признали натуральным слабительным. Такие свойства бананы приобрели из-за высокого содержания калия, который восстанавливает баланс электролитов в желудочно-кишечном тракте.Диетолог Шона Уилкинсон напомнила об эффективности клетчатки, спорта и большого количества воды против запоров. Людям, страдающим от запоров, необходимо пить не менее восьми кружек воды в день.