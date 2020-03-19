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Коварные продукты, которые вызывают сонливость

Сонливость могут вызывать некоторые продукты

Сонливость часто может застать в самое неподходящее для неё время. Многие сразу начинают грешить на усталость, недостаток сна и другие причины. Однако побуждение ко сну могут вызывать и продукты питания.

Диетологи не рекомендуют обедать "неправильными" салатами, которые содержат несколько видов овощей. По их мнению, такие салаты не могут восполнить баланс веществ в организме, поэтому в скором времени вас может накрыть чувством голода, усталости и сонливости. Многие диетические салаты не содержат белков и жиров, необходимых для нормального функционирования всех систем организма.

Часто причиной сонливости становится кофе, поскольку многие люди неправильно пьют этот напиток. Секрет заключается в том, что кофеин сильно обезвоживает организм. Сразу после чашки кофе нужно выпить несколько стаканов воды, чтобы восполнить водный баланс.

Врач-генетик Дмитрий Никогосов рассказал о ещё одной коварности кофе.

"В человеческом мозге есть специальные рецепторы, улавливающие кофеин. Их четыре типа: два стимулирующих, бодрящих - как педаль газа, два других - как педаль тормоза. У большинства людей "тормозные" рецепторы преобладают. Когда такой человек пьет кофе, тормоз блокируется кофеином, и мозг начинает работать быстрее. Человек становится бодрым. У меньшей же доли людей соотношение рецепторов противоположное: "газовых" больше, чем "тормозных". В этом случае кофеин блокирует именно стимулирующие рецепторы. В итоге после чашечки кофе работа мозга замедляется, люди начинают чувствовать сонливость, усталость, временную потерю энергии", - утверждает медик.

Давно известно, что употребление сладостей слишком энергозатратно для организма. Чтобы стабилизировать уровень глюкозы организм начинает вырабатывать инсулин, а это очень трудоемкий процесс, который приводит к сонливости.
Теги : продукты, еда, сонливость
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Коварные продукты, которые вызывают сонливость
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