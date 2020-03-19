Есть и лучше: рассол оказался далеко не лучшим средством от похмелья

Алкоголь нарушает обмен веществ организме и вызывает недостаток меланина и серотонина. Это вызывает раздражительное настроение. Но это можно нейтрализовать, если повысить уровень триптофана. Для этого идеально подойдет молоко, поскольку в одном стакане этого напитка содержится суточная норма триптофана.Немцы уже давно придумали специальный бутерброд, который они едят на утро, чтобы избавиться от похмелья. Он состоит из кусочка черного хлеба, ломтика рыбы и маринованных овощей. Черным хлебом жители Германии заменяют активированный уголь, а рыбу едят из-за содержания омега-3.Жители Финляндии лечатся от похмелья острой пиццей. Во многих финских пиццам встречаются подобные "опохмелительные начинки".