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Есть и лучше: рассол оказался далеко не лучшим средством от похмелья

Лучшие средства от похмелья

Каких только способов избавления от алкогольной интоксикации не придумали. Интересно, что уже давно существуют методы, способные облегчить симптомы похмелья намного лучше, чем "классический" рассол. Об этих методах рассказал психиатр-нарколог Александр Ковтун.

Алкоголь нарушает обмен веществ организме и вызывает недостаток меланина и серотонина. Это вызывает раздражительное настроение. Но это можно нейтрализовать, если повысить уровень триптофана. Для этого идеально подойдет молоко, поскольку в одном стакане этого напитка содержится суточная норма триптофана.

Немцы уже давно придумали специальный бутерброд, который они едят на утро, чтобы избавиться от похмелья. Он состоит из кусочка черного хлеба, ломтика рыбы и маринованных овощей. Черным хлебом жители Германии заменяют активированный уголь, а рыбу едят из-за содержания омега-3.

Жители Финляндии лечатся от похмелья острой пиццей. Во многих финских пиццам встречаются подобные "опохмелительные начинки".

Теги : похмелье, молоко, пицца, рыба
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