Обычный лимон может навсегда убрать неприятный запах ног

Перед тем как приступить к нейтрализации запаха необходимо соблюсти обязательные правила по уходу за ногами.

Использовать свободную обувь, в которой ноги могут "дышать";

Одевать носки, которые хорошо впитывают влагу;

Регулярно мыть ноги;

Не заниматься спортом в неподходящей для этого обуви.

Если эти правила соблюдены, а неприятный запах не отступает, то необходимо использовать лимон. Нужно взять половинку фрукта и тщательно протереть им кожу между пальцами ног, поскольку именно там находится большинство потовых желез. После этой процедуры ноги не нужно мыть или промывать водой. Нужно дождаться пока кожа высохнет, а затем надеть носки и обуться.