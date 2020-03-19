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Обычный лимон может навсегда убрать неприятный запах ног

Лимон от неприятного запаха ног

Неприятный запах от ног может появиться в любое время года, причинив множество неудобств и стыда. Ноги необходимо содержать в правильной среде, поскольку на поверхности кожи ног находится более 250 тысяч потовых желез. Незначительно нарушение теплообмена сразу приводит к появлению пота и неприятного запаха.

Перед тем как приступить к нейтрализации запаха необходимо соблюсти обязательные правила по уходу за ногами.

  • Использовать свободную обувь, в которой ноги могут "дышать";
  • Одевать носки, которые хорошо впитывают влагу;
  • Регулярно мыть ноги;
  • Не заниматься спортом в неподходящей для этого обуви.
Если эти правила соблюдены, а неприятный запах не отступает, то необходимо использовать лимон. Нужно взять половинку фрукта и тщательно протереть им кожу между пальцами ног, поскольку именно там находится большинство потовых желез. После этой процедуры ноги не нужно мыть или промывать водой. Нужно дождаться пока кожа высохнет, а затем надеть носки и обуться.
Теги : неприятный запах, ноги, лимон
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