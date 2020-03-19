Обычный лимон может навсегда убрать неприятный запах ног
Неприятный запах от ног может появиться в любое время года, причинив множество неудобств и стыда. Ноги необходимо содержать в правильной среде, поскольку на поверхности кожи ног находится более 250 тысяч потовых желез. Незначительно нарушение теплообмена сразу приводит к появлению пота и неприятного запаха.
Перед тем как приступить к нейтрализации запаха необходимо соблюсти обязательные правила по уходу за ногами.
- Использовать свободную обувь, в которой ноги могут "дышать";
- Одевать носки, которые хорошо впитывают влагу;
- Регулярно мыть ноги;
- Не заниматься спортом в неподходящей для этого обуви.
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