Три продукта, которые никогда нельзя покупать
На прилавках магазинов можно встретить самые разнообразные товары, однако далеко не все из них можно употреблять. Речь идет об опасных продуктах, которые могут быть неправильно изготовлены. Они могут привести к проблемам со здоровьем и даже повлечь летальный исход.
Исследователи предупреждают об опасности сельди в пластиковых упаковках. Чтобы рыба долго хранилась в пластике и не вступала с ним в реакцию в масло добавляют опасную добавку уротропин, которую получают из реакции формальдегида на аммиак.
То же самое делают и производители малосолёный икры. Несмотря на то, что икра может продаваться в железных банках, туда всё равно добавляют уротропин, поскольку сам продукт очень быстро портиться, а опасная добавка позволяет хоть немного увеличить срок годности этого не дешевого продукта.
Диетологи уже давно бьют тревогу из-за масла изготовленного из трансжиров. Употребление трансжиров ни к чему хорошему не приведет, а только спровоцирует проблемы со здоровьем. Примечательно, что определить натуральное масло и масло из трансжиров можно за одну секунду. Нужно просто обратить внимание на уровень его жирности. Натуральное масло имеет жирность не менее 82,5%.
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