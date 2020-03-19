Три продукта, которые никогда нельзя покупать

Исследователи предупреждают об опасности сельди в пластиковых упаковках. Чтобы рыба долго хранилась в пластике и не вступала с ним в реакцию в масло добавляют опасную добавку уротропин, которую получают из реакции формальдегида на аммиак.То же самое делают и производители малосолёный икры. Несмотря на то, что икра может продаваться в железных банках, туда всё равно добавляют уротропин, поскольку сам продукт очень быстро портиться, а опасная добавка позволяет хоть немного увеличить срок годности этого не дешевого продукта.Диетологи уже давно бьют тревогу из-за масла изготовленного из трансжиров. Употребление трансжиров ни к чему хорошему не приведет, а только спровоцирует проблемы со здоровьем. Примечательно, что определить натуральное масло и масло из трансжиров можно за одну секунду. Нужно просто обратить внимание на уровень его жирности. Натуральное масло имеет жирность не менее 82,5%.