19-03-2020 04:30 - Covid-19. Британский врач дал 8 советов, которым нужно следовать при самоизоляции19-03-2020 01:58 - Разработчик теста на коронавирус рассказал, почему в РФ мало людей заразились COVID-1919-03-2020 01:42 - Украинский депутат заболел коронавирусом19-03-2020 01:34 - Алкоголь и коронавирус понятия не совместимые19-03-2020 01:26 - Китайские ученые нашли новое эффективное лекарство против коронавируса19-03-2020 01:11 - ВОЗ оценила готовность России к росту числа заболевших коронавирусом18-03-2020 22:17 - Специалист НИИ гриппа назвал примерный срок окончания эпидемии коронавируса в России18-03-2020 21:10 - С проявлением коронавируса схож сердечный приступ: как их различить?18-03-2020 20:28 - Эпидемию COVID-19 могут победить. Открыто антитело, блокирующее вирус18-03-2020 20:13 - Названа группа крови, наиболее подверженная COVID-1918-03-2020 20:02 - Коронавирусом заражены 1 000 000 человек? Имитационное исследование в Science18-03-2020 19:26 - Первый перенесший коронавирус в России дал рекомендации, как не заболеть18-03-2020 19:24 - Коронавирус может иметь долгосрочные последствия для здоровья - фиброз легких18-03-2020 18:48 - Пожилым людям рекомендовали ограничить контакты с родственниками из-за коронавируса18-03-2020 17:53 - Из-за коронавируса поездка в Европу станет основанием для оплачиваемых двух недель карантина

Три продукта, которые никогда нельзя покупать

Опасные продукты

На прилавках магазинов можно встретить самые разнообразные товары, однако далеко не все из них можно употреблять. Речь идет об опасных продуктах, которые могут быть неправильно изготовлены. Они могут привести к проблемам со здоровьем и даже повлечь летальный исход.

Исследователи предупреждают об опасности сельди в пластиковых упаковках. Чтобы рыба долго хранилась в пластике и не вступала с ним в реакцию в масло добавляют опасную добавку уротропин, которую получают из реакции формальдегида на аммиак.

То же самое делают и производители малосолёный икры. Несмотря на то, что икра может продаваться в железных банках, туда всё равно добавляют уротропин, поскольку сам продукт очень быстро портиться, а опасная добавка позволяет хоть немного увеличить срок годности этого не дешевого продукта.

Диетологи уже давно бьют тревогу из-за масла изготовленного из трансжиров. Употребление трансжиров ни к чему хорошему не приведет, а только спровоцирует проблемы со здоровьем. Примечательно, что определить натуральное масло и масло из трансжиров можно за одну секунду. Нужно просто обратить внимание на уровень его жирности. Натуральное масло имеет жирность не менее 82,5%.
Теги : сельдь, икра, масло
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Зубы мудрости могут вызывать неприятный запах изо рта
О чём говорит периодически возникающий шум в ушах
Covid-19. Британский врач дал 8 советов, которым нужно следовать при самоизоляции