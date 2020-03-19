Опубликован главный симптом социофобии

Психологи утверждают, что большинство людей считают себя мнимыми социофобами и на самом деле ими не являются. Да, им комфортно находиться в одиночестве. Но, если таким человек помнит себя с детства, то его можно смело назвать интровертом, а это врожденный тип темперамента.Что касается социофобии, то она не может быть врожденной. Этот недуг всегда приобретается из-за психологических травм. По этому признаку можно легко определить, есть ли у вас психологическое расстройство. Если вы помните, что в детстве не были замкнуты в себе и свободно общались с окружающими, однако позже изменились и стали затворником, то это может свидетельствовать о социофобии.