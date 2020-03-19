Сигнатура гена поможет определить матерей с риском преэклампсии

Группа ученых, представляющая Медицинский колледж Бэйлор, определила сигнатуру гена, предсказывающую повышенный риск развития преэклампсии. В ней сочетается несколько вариантов материнских генов и генов плода.Преэклампсия – осложнение у беременных, которое вызывает беспричинное повышение артериального давления. В результате могут «отключиться» органы матери, а плод перестанет развиваться.Отсутствие контроля за состоянием приводит к развитию эклампсии. Вместе с преэклампсией это заболевание ответственно за 10-15 процентов смертей среди матерей.Ученые не знают, что вызывает развитие преэклампсии, предсказать ее наличие непросто. Однако группа из трех докторов, работающих в отделении акушерства и гинекологии в Бейлор, смогла выделить комбинацию из материнских генов и генов плода, которая сигнализирует о риске преэклампсии.