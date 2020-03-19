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Сигнатура гена поможет определить матерей с риском преэклампсии

Преэклампсию при беременности можно предсказать
Группа ученых, представляющая Медицинский колледж Бэйлор, определила сигнатуру гена, предсказывающую повышенный риск развития преэклампсии. В ней сочетается несколько вариантов материнских генов и генов плода.

Преэклампсия – осложнение у беременных, которое вызывает беспричинное повышение артериального давления. В результате могут «отключиться» органы матери, а плод перестанет развиваться.

Отсутствие контроля за состоянием приводит к развитию эклампсии. Вместе с преэклампсией это заболевание ответственно за 10-15 процентов смертей среди матерей.

Ученые не знают, что вызывает развитие преэклампсии, предсказать ее наличие непросто. Однако группа из трех докторов, работающих в отделении акушерства и гинекологии в Бейлор, смогла выделить комбинацию из материнских генов и генов плода, которая сигнализирует о риске преэклампсии.
Теги : преэклампсия, беременность
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Сигнатура гена поможет определить матерей с риском преэклампсии