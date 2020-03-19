О чем говорит налет на языке
Все мы порой сталкиваемся с появлением налета на языке. Действительно ли это говорит о каких-то негативных процессах в организме?
Налет на языке может свидетельствовать о патологиях, но может и являться следствием полного пренебрежения гигиеной полости рта. Для того, чтобы исключить второй вариант, попробуйте несколько дней подряд более тщательно чистить зубы, не забывая обрабатывать зубной щеткой и язык. Если налет не исчезнет, причина скрыта в другом. Подобный налет, к примеру, может наблюдаться при патологиях желудочно-кишечной системы вроде гастритов с повышенной кислотностью. Он отмечается при колитах с запорами (бело-серый налет).
Если человек столкнулся с гастритом с пониженной кислотностью, то язык выглядит более сухим и уменьшенным, но также бывает обложен. Желто-серый налет характерен для язвенной болезни в период обострения. Раньше врачи использовали термин "географическая карта" в отношении налета на языке, напоминающего карту нашей планеты. В отдельных случаях это явление отмечается у беременных, при поражении организма глистами, а также при диатезе. Малиновый оттенок может говорить о развитии скарлатины.
В целом, не стоит гадать, какая болезнь или патология стала причиной появления налета на языке. Если вы убедились в том, что этот налет не спровоцирован недостаточной чисткой зубов и уходом за полостью рта, посетите врача общей практики. При необходимости, он отправит вас к узким специалистам или попросит сдать анализы. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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