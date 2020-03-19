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Травмы носа повышают риск попадания бактерий в мозг

Травмы носа

Новое исследование ученых из Griffith University показало, что повреждения внутренней оболочки носа повышают риск проникновения бактерий в мозг. Патогены делают это через нервы, что может спровоцировать длительные проблемы со здоровьем.

Австралийские исследователи обнаружили, что повреждения носового эпителия или оболочки носовых пазух увеличивают риск проникновения бактерии Burkholderia pseudomallei  в мозг. Эта бактерия вызывает болезнь мелиоидоз, эндемичную для жителей Северной Австралии и Юго-Восточной Азии. Заболевание обладает высокой смертностью и в некоторых случаях поражает центральную нервную систему, то есть мозг и позвоночник. Было установлено, что в течении 24 часов бактерии могут проникать в центральную нервную систему через периферические нервы, расположенные между носовыми пазухами и мозгом. Тем самым патогены преодолевают гематоэнцефалический барьер.

Исследование демонстрирует, что первоначальные травмы носа, спровоцированные простудой, аллергиями или физическими повреждениями, увеличивают бактериальную инвазию обонятельного нерва, передающего чувства запаха и расположенного непосредственно от полости носа в мозг. Инфицирование этого нерва намного увеличивает риск инфекций центральной нервной системы. Исследование продемонстрировало, что бактерия может проникнуть в мозг незамеченной, провоцируя серьёзные долгосрочные проблемы.

Бактерии и вирусы провоцируют воспалительные процессы в мозге и могут вызывать нейродегенеративные расстройства, включая старческое слабоумие и болезнь Паркинсона. Исследование поднимает вопрос о том, насколько часто наш мозг подвергается этим инфекциям. Повреждение носового эпителия распространены, и обычно обонятельный нерв быстро восстанавливается сам по себе, а подобные травмы многими и не замечаются. На них обращают внимание только в том случае, если у человека возникают проблемы с запахами, пишет PLOS Neglected Tropical Diseases. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : травмы носа, бактерии
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