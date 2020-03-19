Медики рассказали, как предотвратить заражение крови у новорожденных

Исследователи из США провели эксперимент с новорожденными мышами и установили - эпидермальный фактор роста в грудном молоке активирует рецепторы в клетках кишечника, которые не «пускают» опасные бактерии в кровоток и тем самым предотвращают сепсис.Суть эксперимента американских ученых заключалась в том, что новорожденным грызунам вводили бактерии Escherichia coli. Одновременно с этим мышатам давали грудное молоко, в котором концентрация эпидермального фактора роста была разной. В результате бактериальный сепсис возникал у тех грызунов, которые получали молоко с небольшой концентрацией соединения.Тем самым можно спасти малышей.