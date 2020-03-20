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Опубликованы причины, по которым могут чесаться уши

Почему чешется ухо

Почесать ухо - нормально явление. Однако если во внутренних органах слуха наблюдается частый зуд и рука по несколько раз в день тянется поглубже в ухо, то это говорит о наличии нарушений.

Медики утверждают, что к зуду органов слуха может приводить излишняя гигиена. Некоторые люди маниакально чистят уши, не подозревая о том, что делать это необходимо не так уж часто. Дело в том, что ушной канал производит серу и жир, чтобы защитить себя. Жир хорошо отталкивает воду, а сера задерживает инородные предметы. Если удалить почти всю серу и жир, то кожа ушного канала начнет зудеть, поскольку пересохнет.

Желание почесать органы слуха возникает и при другой причине - наличии серной пробки. Обычно ушной канал сам справляется с избытком серы, однако иногда этот механизм может не работать. Например, в ухо могла попасть вода или начаться воспаление. Ещё один симптом - заложенность уха. Это говорит о том, что необходимо обратиться к врачу для прочистки ушного канала.

Последняя распространенная причина - ушные инфекции. Зуд один из первых признаков того, что начинается воспаление. А воспаление могут вызывать вирус, грибки и другие бактерии.
Теги : ухо, ушной канал, зуд
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