Раскрыта опасность долгого терпения перед походом в туалет

Специалисты рекомендуют посещать туалет 4-6 раз в день, поскольку это нормально количество походов в туалет. Примечательно, что первые потуги к опорожнению человек почувствует, когда мочевой пузырь наполнится 150-200 миллилитров мочи. Если превысить норму в 1000 миллилитров , то мочевой пузырь может лопнуть.Долгое сдерживание ослабевает мышцы тазового дна. Это чревато тем, что испражнения могут невольно происходить при любых физических нагрузках и даже кашле.