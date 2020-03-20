От каких продуктов лучше отказаться после 40 лет
После 40 лет обмен веществ в организме существенно замедляется, а вероятность возникновения болезней возрастает в разы. Соответственно, от некоторых опасных продуктов, которые можно было употреблять в молодости, нужно отказаться. Сразу же необходимо минимизировать поступление в организм простых углеводов, поскольку они провоцируют резкий скачок сахара в крови.
Молочные продукты необходимо употреблять в любом возрасте. Они помогают сохранить скелет, благодаря большому содержанию кальция. Однако после 40 необходимо ограничить поступление молочных жиров. Это означает, что лучше перестать употреблять слишком жирные молочные продукты, вроде сметаны. Опасность молочных жиров заключается в повышении холестерина.
Стоит помнить, что в более зрелом возрасте нужно особое внимание уделять здоровью ротовой полости. Проблемы с зубами может вызвать употребление газировки. Причем неважно, диетическая это газировка или нет. Кислая среда газированных напитков и воды провоцирует возникновение кариеса.
Существует продукт, который опасен даже для молодых людей, поэтому в зрелом возрасте о его употреблении необходимо забыть. Это маргарин. Его опасность заключается в содержании трансжиров.
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