Опубликована суточная норма сахара

Однако стоит учитывать, что сахар содержится практически во всех продуктах питания и очень часто люди нарушают установленную норму. Об этом говорит и статистика. Согласно данным ВОЗ, почти 60% людей игнорируют норму потребления сахара. Среднестатистический человек употребляет около 50 граммов сахара в день.Например, всего одна бутылка сладкой газировки объемом 0,5 литра содержит около 60-70 граммов сахара и вызывает огромный прилив энергии сразу после употребления. Примечательно, что производители научились обманывать покупателей и "зашифровывать" этикетки. Сахароза, глюкоза, кукурузный сироп, мальтоза, декстроза, нерафинированный сахар, тростниковый сахар, экстракт солода, концентрат фруктового сока, меласса - всё это сахар.