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Опубликована суточная норма сахара

Сколько сахара можно есть в день

Здоровое питание - это залог здоровья. Диетологи не перестают напоминать, что в большинстве случаев причиной серьёзных заболеваний становиться лишний вес. А набор массы тела провоцируется не только злоупотреблением жиров и углеводов, но и сахара. Специалисты Всемирной организации здравоохранения утверждают, что человек средней массы должен употреблять не более пяти ложек сахара в день (около 25 граммов).

Однако стоит учитывать, что сахар содержится практически во всех продуктах питания и очень часто люди нарушают установленную норму. Об этом говорит и статистика. Согласно данным ВОЗ, почти 60% людей игнорируют норму потребления сахара. Среднестатистический человек употребляет около 50 граммов сахара в день.

Например, всего одна бутылка сладкой газировки объемом 0,5 литра содержит около 60-70 граммов сахара и вызывает огромный прилив энергии сразу после употребления. Примечательно, что производители научились обманывать покупателей и "зашифровывать" этикетки. Сахароза, глюкоза, кукурузный сироп, мальтоза, декстроза, нерафинированный сахар, тростниковый сахар, экстракт солода, концентрат фруктового сока, меласса - всё это сахар. 
Теги : сахар
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Опубликована суточная норма сахара