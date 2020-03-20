Огурцы могут полностью заменить виагру и даже вылечить эректильную дисфункцию

Оказалось, что высокое содержание цитруллина в огурцах усиливает приток крови в области половых органов. Это способствует улучшению эрекции у мужчин даже после 40 лет. Примечательно, что цитруллин имеет и другое полезное свойство - помогает избавиться от стресса.