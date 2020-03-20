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Огурцы могут полностью заменить виагру и даже вылечить эректильную дисфункцию

Огурец может стать естественным заменителем виагры

Врачи начинают рекомендовать пациентам с эректильной дисфункцией естественный способ возвращения мужской силы без употребления виагры и других подобных препаратов. Речь об огурце, поскольку недавно медиками было обнаружено интересное свойство этого овоща.

Оказалось, что высокое содержание цитруллина в огурцах усиливает приток крови в области половых органов. Это способствует улучшению эрекции у мужчин даже после 40 лет. Примечательно, что цитруллин имеет и другое полезное свойство - помогает избавиться от стресса.
Теги : огурцы, виагра, эректильная дисфункция
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Огурцы могут полностью заменить виагру и даже вылечить эректильную дисфункцию
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