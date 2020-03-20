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Недостаток и избыток сна опасны для сердца

Долгий и короткий сон опасен для сердца
Когда речь заходит о здоровье сердечно-сосудистой системы, сон может быть ключевым фактором. Люди, спавшие в среднем 7-8 часов по ночам, имели меньше признаков сужения просвета артерий по сравнению с теми, кто спал меньше или больше. Это говорит о более низком риске развития сердечно-сосудистых заболеваний или инсульта.

Даже после учета других известных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний или инсульта люди, которые спали менее шести часов или более восьми часов в сутки, имели значительно более высокие шансы образования бляшек на стенках сонной артерии – 54% и 39% соответственно.

Для анализа исследователи оценили графики сна 1,7 тыс. человек в греческом номе Коринфия, используя анкету, заполненную кардиологом, терапевтом или медсестрой. Затем участники были разделены на одну из четырех групп в зависимости от продолжительности сна. В исследовании принимали участие как здоровые люди, так и те, у кого уже имелись проблемы с сердцем. Во время исследования каждый участник также проходил ультразвуковое обследование для измерения толщины бляшек в артерии.
Теги : сон, сердечно-сосудистые заболевания
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