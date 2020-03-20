Как одолеть ночное недержание у ребенка
С этой проблемой сталкиваются десятки тысяч детей. У некоторых она сохраняется до подросткового возраста.
В здоровом организме во время сна мозг не позволяет мочевому пузырю расслабляться и выпускать скопившуюся там жидкость. Данный процесс осуществляется только сознательно, когда человек это понимает и контролирует. Однако у многих детей и некоторого количества взрослых наблюдается ночное недержание или энурез. Непроизвольное опорожнение мочевого пузыря может стать сильнейшим фактором психологического дистресса для малыша, и чем старше он становится, тем сильнее будет переживать.
Одной из причин ночного недержания, о которой почти никто не знает, является холодная постель. Малыш снимает нагретую телом одежду, надевает прохладную пижаму или рубашку, укладывается в не менее прохладную постель. На холод организм реагирует сужением сосудов, и внутренние органы более активно заполняются кровью. Следовательно, большее ее проходит и через почки, где вырабатывается больше мочи. Через некоторое время опорожненный перед сном мочевой пузырь заполняется, а потом непроизвольно опорожняется.
Попробуйте несколько дней подряд согревать постель ребенка перед сном, а также предоставлять ему теплое белье. Сегодня это можно сделать специальным электрическим одеялом или простой грелкой. Вполне возможно, что именно это приведет к резкому уменьшению проявлений энуреза, и вам не придется каждые два-три часа по ночам будить малыша для посещений туалета. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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