Собаки-поводыри улучшают психическое здоровье молодежи с ограниченными возможностями

«Наше исследование показывает, как собаки-поводыри влияют на молодежь с ограниченными возможностями. Они повышают уровень их независимости, укрепляют веру в себя и помогают справиться с тяжелыми психологическими ситуациями», - отмечает доктор Кирсти Лиддиард, старший научный сотрудник Университета Шеффилда.

Собаки-поводыри оказывают положительное влияние на психическое здоровье молодых людей с ограниченными возможностями. Такие данные были представлены в отчете Университета Шеффилда и благотворительной компании Canine Partners.В основу отчета легли опросы и интервью с инвалидами в возрасте от 18 до 35 лет, которые имеют собак-поводырей. Исследователи обнаружили, что 86% опрашиваемых чувствовали себя лучше благодаря животному.Более 90% молодых людей с ограниченными возможностями сообщили, что чувствуют себя менее одинокими, 88% испытывают меньше беспокойства, а 86% чувствуют себя менее изолированными. Собаки-поводыри усилили уверенность 90% участников и помогли им лучше ориентироваться в социальных ситуациях.Девять из 10 опрошенных сказали, что собака повысила их уверенность в себе, а некоторые отметили, что животное помогло достичь им главной цели – самостоятельности.