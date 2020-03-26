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Не на сиденье унитаза: где в офисе больше всего бактерий

Офис

Рабочее место кишит микробами. В офисе гораздо больше бактерий, чем на сиденье унитаза. Каких мест в офисе стоит опасаться и как предотвратить инфицирование, расскажем в материале.

Бактерии в офисе


Многие считают, что микробы плодятся в туалете, под ободком унитаза. Спешим разочаровать: они плодятся буквально везде, на кухне и в офисе их гораздо больше. В домашних условиях лидерами по количеству бактерий становятся раковина, кухонные доски, губки для мытья посуды.

Офис

В общественных местах бактерии кишат на транспортерной ленте в магазине, ручках дверей, поручнях в общественном транспорте, метро, переходах.

В офисе микробы сосредоточены на кнопках лифта, дверных ручках, клавиатурах, на рабочем столе, кофеварке, чашках, телефонах, дверцах микроволновой печи. Бактерии обитают у кулера, в торговых автоматах, на электронных пропусках. Туалет находится в конце списка - кнопки слива, ободок унитаза, раковины.

Вирусы в офисе находятся в огромном количество по нескольким причинам: скопление людей, отсутствие гигиены на рабочем месте. 80% людей предпочитают или забывают мыть руки даже после посещения туалета.

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Опасность бактерий в офисе


Определенные офисные вредители могут быть опасными для здоровья. Речь о стрептококках, стафилококках, бациллах. Организм способен справиться с ними, но при слабом иммунитете возможны вспышки ОРВИ и других заболеваний.

Обезопасить себя реально, если придерживаться определенных мер профилактики:

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  • Пользоваться антибактериальными салфетками, антисептиками;
  • Чаще мыть руки;
  • Проветривать офис, устраивать перерывы на свежем воздухе;
  • Мыть офисную посуду после использования, не складировать в ящике;
  • Не приходить на работу при симптомах ОРВИ и других вирусных инфекциях.

Офис

Надо понимать, не только бактерии могут обитать в офисе и представлять опасность. По статистике, чаще офисные работники сталкиваются с нарушениями пищеварения из-за пропуска обедов или неправильных перекусов, проблемами с осанкой, спиной, варикозным расширением вен.
Теги : офис, работа, бактерии
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