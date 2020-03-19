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Пятерка самых опасных предметов на кухне

Опасности, поджидающие на кухне
Кухня – одна из самых любимых комнат у многих. Однако одновременно с этим она может быть очень опасной. Использование газа, электричества, высокие температуры. Однако не менее опасны загрязнения. Вот пятерка предметов, к которым стоит подходить с максимальной осторожностью.

Разделочные доски

Разделочные доски, пожалуй, одни из самых грязных предметов на кухне. На них часто разделывается сырое мясо, готовятся овощи. На всех этих продуктах могут быть разные бактерии. Разделочную доску важно мыть с мылом после нарезки каждого продукта.

Столешницы

Еще один предмет на кухне, на котором скапливаются различные бактерии. После приготовления пищи не только протирайте ее влажной тряпкой, но и пройдитесь губкой с мылом.

Ручки приборов

Ручки приборов – еще один очаг обитания микробов. Часто во время приготовления мы хватаемся за них грязными руками. При этом ряд микробов на таких поверхностях может выживать до 32 часов.

Электронные устройства

Мало кто сейчас пользуется блокнотами для записи рецептов. Большинство заглядывает в смартфон и действует по инструкции. Однако на смартфонах в 10 раз больше бактерий, чем на сиденье унитаза. Поэтому лучше не проверять рецепт по несколько раз.

Раковина

Раковина – еще одна питательная среда для бактерий. Микробы могут выживать на ней часами. В ней часто моется мясо, грязные овощи. Как бы не хотелось просто сполоснуть стенки, после такого важно продезинфицировать ее очищающим средством.
Теги : кухня, бактерии
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