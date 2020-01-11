Медики назвали 5 повседневных мест, скрывающих наибольшее количество микробов
Общественные туалеты и общественный транспорт, сушилки для рук, сенсорные экраны и несколько других мест скрывают наибольшую численность микробов. Об этом сообщает Focus.de.
Медики рекомендуют соблюдать особую осторожность, касаясь поверхностей следующих мест.
Туалеты. Если ситуация такова, что посещение общественного туалета оказывается неизбежным, люди обычно прикладывают все усилия, чтобы не касаться сиденья унитаза. Но на самом деле ополаскиватели, сушилки для рук и другие предметы, расположенные в таких местах, значительно больше загрязнены патогенными микробами, чем сиденье унитаза.
Женщинам, в свою очередь, важно знать, что когда они не садятся полностью при мочеиспускании, для них повышается риск инфекции мочевыводящих путей, поскольку их мочевой пузырь при этом опорожняется не полностью.
Общественный транспорт. Согласно исследованию Ноттингемского университета, пользователи общественного транспорта в шесть раз чаще подвергаются респираторным инфекциям, чем люди, которые путешествуют на машине, велосипеде или ходят пешком. Тем не менее, медики считают, что ручки в автобусах и поездах не страшны для людей, которые берутся за них даже голыми руками, при условии, что те регулярно моют руки и не касаются лица.
Тренажерный зал. Потные тела и оборудование для фитнеса – идеальная среда для размножения бактерий. Обследования гантелей и кардиотренажеров показывают, что на них обитают микроорганизмы, которые могут вызывать желудочно-кишечные, дыхательные или мочевые расстройства.
Гостиницы. Мы все ожидаем определенных гигиенических стандартов от гостиничных номеров, ведь они, насколько известно, регулярно убираются. К сожалению, гостиничные ковры, раковины и матрасы являются любимым местом обитания бактерий. В свою очередь, проводившееся в США исследование показало, что устойчивые к антибиотикам микробы могут гнездиться в гостиницах на телефонах и на страницах телефонных книг.
Сенсорные экраны. Смартфон всегда рядом, и мы всегда к нему прикасаемся. Но также мы прикасаемся к загрязненным экранам в общественных местах – например, когда «общаемся» с банкоматами. По словам профессора микробиологии Рейнира Муттерса из университетской больницы Марбурга, на таких дисплеях может собираться смесь плесени, вирусов гриппа и диареи.
Вирусы и бактерии могут также скрываться в домах. Не только общественные места, но и ваше жилье может скрывать бактериальные ловушки. Особенно много патогенов любят селиться на дверных ручках, выключателях света и пультах управления.
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