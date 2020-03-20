С каждым годом суши становятся все опасней
Популярность ресторанов японской кухни в России не ослабевает. Однако новое исследование показало, что вероятность проникновения в наш организм паразитов в сотни раз увеличилась за последние годы.
Подобно людям, в организме которых может появиться ленточный червь длиной в три метра, морские млекопитающие тоже сталкиваются с подобного рода паразитами. К примеру, дельфины и киты становятся носителями для червей Anisakis - нематодов паразитов, которые потом прячутся в их фекалиях и инфицируют собой креветок, рыб, а затем опять крупных морских млекопитающих. Так образуется замкнутый круг, и в нем участвует человек, съедающий морепродукты в сыром виде.
По данным исследование с 1967 по 2013 годы уровень распространения нематодов рода Anisakis увеличился в 283 (!) раза. Значит, в морях и океанах этих паразитов во много раз больше, чем было принято считать. Результаты анализа публикует научный журнал Global Change Вiology. Для здоровья человека это имеет значение, но острой необходимости отказываться от суши нет.
Попадая в наш организм, нематоды могут спровоцировать расстройство под названием анизакидоз, при котором черви присоединяются к пищеводу, желудку и кишечнику. К счастью, данные паразиты не способны долго находиться в пищеварительном тракте человека. Но перед своей гибелью они провоцируют иммунную реакцию, проявляющуюся тошнотой, рвотой, диареей и болями в желудке. Сейчас, на фоне коронавирусной пандемии, нам нужно обращать больше внимания на разного рода неприятные инфекции, ослабляющие иммунитет. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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