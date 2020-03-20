Паразитолог Елена Чернышева призвала россиян не скупать крупы в связи с коронавирусом

"Крупа, которая долго лежит, увлажняется, слеживается, приобретает запах и качества нездорового продукта. При большой влажности может появиться плесень. Более того, при неправильном хранении крупы нередко становятся достоянием грызунов и различных жуков и мошек, которые откладывают там свои личинки", – пояснила Елена Чернышева, врач высшей категории, кандидат биологических наук, врач патоморфолог, паразитолог в интервью радио "Спутник".

"Если что-то завелось, паразиты мигрируют. Крупы нельзя держать в целлофане, крупа должна дышать. Но есть вредные мошки, которые прогрызают целлофан, нарушают целостность упаковки и перебираются, мигрируют. Если нашли жучков или мошек в одном месте, придется выкинуть все, что стояло рядом. Можно просеять и прожарить крупу, но лучше все же от такого продукта избавиться",