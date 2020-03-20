Паразитолог Елена Чернышева призвала россиян не скупать крупы в связи с коронавирусом
Пандемия коронавируса заставила россиян скупать десятки рулонов туалетной бумаги, консервы, гречку и другие крупы. Однако паразитолог Елена Чернышева призывает не поддаваться панике, хотя бы потому, что крупы хранятся не так долго, как принято думать.
Стратегический запас на случай сбоев поставок продовольствия в связи с коронавирусом крупами не сделаешь, считает паразитолог:
"Крупа, которая долго лежит, увлажняется, слеживается, приобретает запах и качества нездорового продукта. При большой влажности может появиться плесень. Более того, при неправильном хранении крупы нередко становятся достоянием грызунов и различных жуков и мошек, которые откладывают там свои личинки", – пояснила Елена Чернышева, врач высшей категории, кандидат биологических наук, врач патоморфолог, паразитолог в интервью радио "Спутник".
Одна из причин, почему крупы хранятся мало - подверженность "мошкам".
"Если что-то завелось, паразиты мигрируют. Крупы нельзя держать в целлофане, крупа должна дышать. Но есть вредные мошки, которые прогрызают целлофан, нарушают целостность упаковки и перебираются, мигрируют. Если нашли жучков или мошек в одном месте, придется выкинуть все, что стояло рядом. Можно просеять и прожарить крупу, но лучше все же от такого продукта избавиться",
Бесконтрольная скупка продуктов - проблема не только России. Во всем мире люди опустошают полки супермаркетов после объявления пандемии коронавируса. В США и Канаде популярны чипсы, попкорн и другие снеки, в Европе - макараны, в России - гречка.
Правительства призывают оставить панику - перебоев с поставками продовольствия из-за коронавируса не будет.
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