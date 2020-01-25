Паразитолог Елена Чернышева рассказала как не заразится глистами
Современные рестораны предлагают много популярных блюд, которые можно объединить по признаку недостаточно приготовленного мяса или рыбы - суши, тартар, строганина, карпачо, и, конечно, многими любимый стейк с кровью. Однако такие блюда, особенно если вы не знаете технологию приготовления, могут нанести существенный урон здоровью. Врач высшей категории, кандидат биологических наук Елена Чернышева рассказывает о вреде плохо приготовленного мяса.
Гельминтоз или глисты - широко распространенное заболевание, которым страдают охотники и рыболовы, готовящие свою добычу "на бегу".
"Забудьте про отбивную с кровью – мясо ни в коем случае нельзя есть без достаточной температурной обработки. Средняя прожарка тоже небезопасна – вы не знаете, какое мясо пустили в расход. Особенно опасно мясо диких животных. Неизвестно, где его продают, есть ли там ветеринарный контроль. Если вы покупаете мясо на дороге или у своих знакомых, его надо варить долго и небольшими кусками. Рестораны, кафе должны выполнять все требования по технологии правильного приготовления пищи. Достаточная температурная обработка для мяса – варить не меньше полутора часов. Непроваренное мясо ведет к тому, что в организме человека развиваются гельминты",– сказала Елена Чернышева в интервью радио Sputnik.
Соленая рыба - небезопаснаВ соленой рыбе могут сохранится личинки глистов, особенно если ее недостаточно проморозить перед засолкой. Однако и заморозка не гарантирует 100% отсутствия паразитов, а лишь снижает риск.
Сало - без прожилокПаразитолог отметила, что личинки глистов содержаться в мясе, а не в жире, поэтому заморожено сало можно считать безопасным, но только в том случае, если в нем нет мясных прожилок.
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