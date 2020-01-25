Паразитолог Елена Чернышева рассказала как не заразится глистами

Паразитолог Елена Чернышева рассказала как не заразится глистами

Современные рестораны предлагают много популярных блюд, которые можно объединить по признаку недостаточно приготовленного мяса или рыбы - суши, тартар, строганина, карпачо, и, конечно, многими любимый стейк с кровью. Однако такие блюда, особенно если вы не знаете технологию приготовления, могут нанести существенный урон здоровью. Врач высшей категории, кандидат биологических наук Елена Чернышева рассказывает о вреде плохо приготовленного мяса.

Гельминтоз или глисты - широко распространенное заболевание, которым страдают охотники и рыболовы, готовящие свою добычу "на бегу".
"Забудьте про отбивную с кровью – мясо ни в коем случае нельзя есть без достаточной температурной обработки. Средняя прожарка тоже небезопасна – вы не знаете, какое мясо пустили в расход. Особенно опасно мясо диких животных. Неизвестно, где его продают, есть ли там ветеринарный контроль. Если вы покупаете мясо на дороге или у своих знакомых, его надо варить долго и небольшими кусками. Рестораны, кафе должны выполнять все требования по технологии правильного приготовления пищи. Достаточная температурная обработка для мяса – варить не меньше полутора часов. Непроваренное мясо ведет к тому, что в организме человека развиваются гельминты",– сказала Елена Чернышева в интервью радио Sputnik.

Соленая рыба - небезопасна

В соленой рыбе могут сохранится личинки глистов, особенно если ее недостаточно проморозить перед засолкой. Однако и заморозка не гарантирует 100% отсутствия паразитов, а лишь снижает риск.

Сало - без прожилок

Паразитолог отметила, что личинки глистов содержаться в мясе, а не в жире, поэтому заморожено сало можно считать безопасным, но только в том случае, если в нем нет мясных прожилок.

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