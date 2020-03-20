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Медики: прививка от гриппа снижает риск заразиться коронавирусом

вакцина и шприц

Российские врачи дали рекомендации, следуя которым можно снизить риск заражения коронавирусной инфекцией. Люди с сильным иммунитетом успешнее противостоят инфекции, а тем, чей иммунитет ослаблен, медики рекомендуют самоизолироваться. Это нужно для того, чтобы в случае инфицирования не заразить других. Кроме того, врачи утверждают, что прививка от гриппа может помочь в борьбе с коронавирусом.

Это объясняется тем, что вакцинация защищает не только от вирусов гриппа, но и повышает устойчивость организма к воздействию других инфекций, в числе которых и COVID-19.

Также врачи дают советы по укреплению иммунитета собственными силами. Это нехитрые рекомендации, которые касаются в первую очередь здорового питания (никакого фас-фуда), отказа от вредных привычек и физической активности.
Теги : грипп, прививка от гриппа, коронавирус, иммунитет, медики
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Препарат против гриппа фавипиравир эффективен против коронавируса COVID-19 - китайские ученые
Медики: прививка от гриппа снижает риск заразиться коронавирусом
Болели и будут болеть. Врач Мясников сравнил коронавирус с ОРЗ и назвал его главную опасность