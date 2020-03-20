Медики: прививка от гриппа снижает риск заразиться коронавирусом

Российские врачи дали рекомендации, следуя которым можно снизить риск заражения коронавирусной инфекцией. Люди с сильным иммунитетом успешнее противостоят инфекции, а тем, чей иммунитет ослаблен, медики рекомендуют самоизолироваться. Это нужно для того, чтобы в случае инфицирования не заразить других. Кроме того, врачи утверждают, что прививка от гриппа может помочь в борьбе с коронавирусом.Также врачи дают советы по укреплению иммунитета собственными силами. Это нехитрые рекомендации, которые касаются в первую очередь здорового питания (никакого фас-фуда), отказа от вредных привычек и физической активности.