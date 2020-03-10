Прививка от гриппа не защитит от коронавируса
К сожалению, современные вакцины от гриппа не дают никакой защиты от COVID-19. Зато снижают опасность заражения обычным гриппом, при наличии которого течение коронавируса будет гораздо более тяжелым.
Американские власти просят население более активно проводить вакцинацию от гриппа на фоне начинающейся вспышки коронавируса COVID-19. При этом сама вакцина никакой защиты от COVID-19 не дает. Но у нее есть несколько важных преимуществ. Первое - если человек уже имеет какие-то респираторные инфекции, то коронавирус будет протекать тяжелее, и вероятность летального исхода выше. Второе - у гриппа и COVID-19 схожие симптомы, и врачам будет проще выявить коронавирус, если человек не болеет гриппом. Пока что смертность от COVID-19 в США составляет около 3-4%
На утро понедельника в Америке на 627 заболевших было 22 летальных исхода. Президент США Дональд Трамп на днях заявил, что по его сведениям, летальность коронавируса составляет не 4%, как это утверждают в ВОЗ, а намного меньше 1%. Трамп не сообщил, что это за сведения, и насколько им можно верить. Возможно, американский лидер пытался успокоить население, начинающее панические закупки. Из аптек исчезают медицинские маски, средства для мытья рук и инфракрасные термометры, а в магазинах скупают консервы, макароны и туалетную бумагу. Все то, что поможет длительное время сидеть дома.
Если смертность от COVID-19 действительно приближается к 4%, то пандемия по примеру гриппа может стать катастрофической для планеты. Рречь может идти о десятках миллионов умерших, и коронавирус побьет печальный рекорд испанки. Вот почему важно сдержать развитие эпидемии в странах, столкнувшихся со вспышкой болезни, и вакцинация от гриппа играет важную роль, пишет Live Science. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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