Океанологи сообщили о росте числа паразитов в рыбе для суши в 300 раз
Океанологи Вашингтонского университета сообщили, что в тканях тела океанических рыб, применяющихся для приготовления суши и других блюд с сырой рыбой, стало много паразитических червей - нематод. Их стало в 300 раз больше, чем 50 лет назад.
В Мировом океане обитают сотни видов паразитических червей. Они откладывают свои личинки в тело рыб, которых поедают их конечные хозяева, и вместе с пищей попадают в организм более крупного хозяина.Специалисты проследили путь паразитических червей из рода Anisakis и рода Pseudoterranova. Они заселяются в морскую рыбу, которая становится добычей китов и дельфинов, в итоге паразиты расселяются в организме последних. Ученые пришли к выводу, что число паразитов Anisakis выросло в 300 раз.
Нематоды вызывают заболевание анисакидоз и передаются человеку в недоваренных и сырых морских морепродуктах, сообщается в научном журнале Global Change Biology.
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