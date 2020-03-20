Океанологи сообщили о росте числа паразитов в рыбе для суши в 300 раз

Океанологи Вашингтонского университета сообщили, что в тканях тела океанических рыб, применяющихся для приготовления суши и других блюд с сырой рыбой, стало много паразитических червей - нематод. Их стало в 300 раз больше, чем 50 лет назад.





В Мировом океане обитают сотни видов паразитических червей. Они откладывают свои личинки в тело рыб, которых поедают их конечные хозяева, и вместе с пищей попадают в организм более крупного хозяина.