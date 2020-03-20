20-03-2020 20:27 - Число зараженных коронавирусом в мире превысило 210 тысяч человек, более 9 тысяч умерли20-03-2020 20:16 - Тест, созданный в России, сможет выявлять новый коронавирус «у постели больного»20-03-2020 19:51 - Супруги телеведущие Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса20-03-2020 18:58 - Немецкие вирусологи назвали новые симптомы коронавируса20-03-2020 18:46 - В Иране от коронавируса может умереть до 3,5 миллионов человек20-03-2020 18:14 - Найдена новая лекарственная мишень для лечения коронавируса SARS CoV-220-03-2020 17:45 - Еще двое детей заразились коронавирусом в Москве20-03-2020 17:44 - На горячую линию "Стопкоронавирус" за три дня работы поступило 19 тысяч звонков20-03-2020 16:39 - Главный врач больницы в Коммунарке сообщил два сценария окончания пандемии коронавируса20-03-2020 16:23 - Страны Азии внедряют инновационные технологии слежки за гражданами для обуздания пандемии коронавируса20-03-2020 16:22 - Китайский врач назвал три простых способа защиты от коронавируса20-03-2020 16:04 - ВОЗ назвала препарат для самолечения нового коронавируса20-03-2020 16:00 - Противомалярийные препараты возможно будут рекомендованы для лечения коронавируса20-03-2020 15:32 - Правозащитники бьют тревогу, тюрьмы к встрече с коронавирусом не готовы20-03-2020 15:17 - Специалисты рассказали, чем заменить антисептики против коронавируса

Океанологи сообщили о росте числа паразитов в рыбе для суши в 300 раз

Океанологи сообщили о росте числа паразитов в рыбе для суши в 300 раз

Океанологи Вашингтонского университета сообщили, что в тканях тела океанических рыб, применяющихся для приготовления суши и других блюд с сырой рыбой, стало много паразитических червей - нематод. Их стало в 300 раз больше, чем 50 лет назад.


В Мировом океане обитают сотни видов паразитических червей. Они откладывают свои личинки в тело рыб, которых поедают их конечные хозяева, и вместе с пищей попадают в организм более крупного хозяина.

Специалисты проследили путь паразитических червей из рода Anisakis и рода Pseudoterranova. Они заселяются в морскую рыбу, которая становится добычей китов и дельфинов, в итоге паразиты расселяются в организме последних. Ученые пришли к выводу, что число паразитов Anisakis выросло в 300 раз.

Нематоды вызывают заболевание анисакидоз и передаются человеку в недоваренных и сырых морских морепродуктах, сообщается в научном журнале Global Change Biology.
Теги : суши, океанологи, паразиты, рыба
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Океанологи сообщили о росте числа паразитов в рыбе для суши в 300 раз
Кристина Асмус опубликовала откровенное фото топлесс
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 210 тысяч человек, более 9 тысяч умерли