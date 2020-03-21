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Рак кишечника. 5 ранних признаков, которые нужно знать всем взрослым людям

рак кишечника

Высокий риск развития рака кишечника связывают обычно с возрастом после 50 лет, однако в наши дни он все чаще фиксируется у гораздо более молодых людей. Знание ранних признаков помогает вовремя обнаружить смертельно опасное заболевание, сделав его лечение эффективнее и продуктивнее.

Как сообщает MedikForum.ru, каждый, кто считает себя достаточно взрослым, чтобы осознавать опасность онкологических болезней, должен знать о симптомах рака кишечника. В России, например, каждый третий зарегистрированный случай рака – колоректальный.

Вот 5 ранних признаков, которые могут указывать на него.

Анемия. Она может возникать из-за внутреннего кровотечения кишечника. Причем как симптом рака этого органа она появляется именно на ранней стадии (классический признак, следы крови в кале, появляются только спустя полгода после возникновения опухоли). На анемию указывают пониженный гемоглобин, чрезмерная усталость, головокружения, бледность кожи.

Одышка. Злокачественный процесс, провоцирующий внутреннее кровотечение, ведет к тому, что в крови становится больше плазмы при сохранении прежнего уровня железа и эритроцитов. Это негативно влияет на перенос кислорода кровотоком, способствуя развитию одышки.

Вздутие живота, судороги. Если они наблюдаются при наличии других признаков, нужно обязательно посетить врача и попросить направление на колоноскопию.

Участившиеся запоры. Также относятся к числу ранних признаков рака кишечника. Провоцировать их может новообразование в кишечнике, физически препятствующее нормальному прохождению каловых масс.

Изменение стула. Если он становится более тонким, узким, это может говорить о формирующейся опухоли. Другим ее ранним признаком может быть изменение цвета и текстуры испражнений. В случае рака они становятся более темными, напоминают смолу, пишет журнал «Домашний очаг».

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кому нужно опасаться наследственного рака кишечника.
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Рак кишечника. 5 ранних признаков, которые нужно знать всем взрослым людям
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