Врач-онколог рассказал, является ли рак толстой кишки наследственным

«Риск развития колоректального рака у мужчин (6 процентов), несколько выше, чем у женщин (4,9 процента). Также он может быть наследственным», - заметил Хоффмайстер.

«К раку толстой кишки применимо понятие семейной истории. Наследственный риск возрастает, если болеют, в частности, родственники первой степени, то есть родители или братья и сестры», - говорит эксперт.

«Если в вашей семье были случаи рака кишечника, вам следует сделать колоноскопию в качестве меры предосторожности с 40 лет», - дал совет доктор Хоффмайстер.

«При наличии таких нарушений, как кровь в стуле или постоянные проблемы с кишечником, колоноскопия также должна проводиться, вне зависимости от возраста. Число заболеваний раком кишечника среди молодых людей несколько возросло в последние годы», - предостерег онколог.