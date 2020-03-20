Врач-онколог рассказал, является ли рак толстой кишки наследственным
Если в семье уже есть случаи колоректального рака (он же рак толстой кишки) риск данного заболевания у родственников значительно выше. О наследственной предрасположенности к этому виду рака рассказал врач Михаэль Хоффмайстер из Немецкого онкологического исследовательского центра в Гейдельберге.
По словам онколога, рак толстой кишки отнюдь не редкое заболевание – в настоящее время он является третьим по распространенности видом рака среди мужчин.
«Риск развития колоректального рака у мужчин (6 процентов), несколько выше, чем у женщин (4,9 процента). Также он может быть наследственным», - заметил Хоффмайстер.
Врач-онколог пояснил: большинство мужчин заболевают им в более старшем возрасте, но в некоторых случаях колоректальный рак возникает и в молодые годы. Вероятность заболеть им особенно велика, если в семье уже есть случаи этого рака.
«К раку толстой кишки применимо понятие семейной истории. Наследственный риск возрастает, если болеют, в частности, родственники первой степени, то есть родители или братья и сестры», - говорит эксперт.
Данный принцип действует, даже если колоректальный рак затрагивает только одного члена семьи. Если же в семье происходит несколько случаев рака, это может увеличить риск даже для дальних родственников, рассказал специалист.
«Если в вашей семье были случаи рака кишечника, вам следует сделать колоноскопию в качестве меры предосторожности с 40 лет», - дал совет доктор Хоффмайстер.
Онколог добавил, что остерегаться рак толстой кишки должны не только те люди, чей риск заболеть может быть повышенным по семейным обстоятельствам.
«При наличии таких нарушений, как кровь в стуле или постоянные проблемы с кишечником, колоноскопия также должна проводиться, вне зависимости от возраста. Число заболеваний раком кишечника среди молодых людей несколько возросло в последние годы», - предостерег онколог.
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