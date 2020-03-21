21-03-2020 02:17 - Эксперты пояснили, как долго коронавирус живет на одежде21-03-2020 02:02 - Британский профессор Грэм Медли дал самый простой совет для защиты от коронавируса21-03-2020 00:42 - «Газпром» хочет запустить производство антисептиков из газа20-03-2020 22:51 - Сербия закрыла границы из-за коронавируса и первой жертвы COVID-1920-03-2020 20:27 - Число зараженных коронавирусом в мире превысило 210 тысяч человек, более 9 тысяч умерли20-03-2020 20:16 - Тест, созданный в России, сможет выявлять новый коронавирус «у постели больного»20-03-2020 19:51 - Супруги телеведущие Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса20-03-2020 18:58 - Немецкие вирусологи назвали новые симптомы коронавируса20-03-2020 18:46 - В Иране от коронавируса может умереть до 3,5 миллионов человек20-03-2020 18:14 - Найдена новая лекарственная мишень для лечения коронавируса SARS CoV-220-03-2020 17:45 - Еще двое детей заразились коронавирусом в Москве20-03-2020 17:44 - На горячую линию "Стопкоронавирус" за три дня работы поступило 19 тысяч звонков20-03-2020 16:39 - Главный врач больницы в Коммунарке сообщил два сценария окончания пандемии коронавируса20-03-2020 16:23 - Страны Азии внедряют инновационные технологии слежки за гражданами для обуздания пандемии коронавируса20-03-2020 16:22 - Китайский врач назвал три простых способа защиты от коронавируса

Ибупрофен. 6 случаев, когда его прием может быть опасен

читать инструкцию к лекарству

На днях со стороны ВОЗ прозвучало заявление о нежелательности приема препарата ибупрофен для борьбы с симптомами вызываемой коронавирусом инфекции COVID-19. Но существуют и другие случаи, когда использование этого лекарства может быть опасным.

Как сообщает MedikForum.ru, ибупрофен является одним из самых востребованных анальгетиков в мире – с его помощью снимают судороги и болевые ощущения разной природы. Но в некоторых случаях от употребления лекарства нужно отказаться: эффект препарата может оказаться не спасительным, а опасным для человека.

Имеющиеся проблемы с сердцем. Согласно данным, опубликованным в British Medical Journal, регулярный прием ибупрофена в течение семи дней коррелирует с повышенным риском инфаркта (причем существенным, до 50%.). Особенно опасно такое лечение при наличии хронических сердечных нарушений – людям с такой проблемой лучше найти альтернативное обезболивающее средство.

Использование антикоагулянтов, антиагрегантов. В тех случаях, когда человек принимает препараты для разжижения крови и профилактики тромбов ибупрофен тоже представляет собой определенную опасность. В сочетании с ними он серьезно повышает риск возможных осложнений.

Наличие заболеваний ЖКТ. Ибупрофен способен повреждать слизистую оболочку желудка и кишечника – в первую очередь при уже существующих заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта, проблемах с пищеварением. В данном случае его также лучше не принимать.

Беременность. Для будущей матери и плода препарат по-настоящему опасен. На ранних сроках он увеличивает вероятность выкидыша, а в третьем триместре его прием может стать причиной развития порока сердца у ребенка.

Инфекции мочевыводящих путей. Для их лечения назначаются антибиотики. Использование ибупрофена снижает их эффективность и делает лечение менее продуктивным.

Артрит. Согласно данным, опубликованным в Европейском журнале кардиологических исследований, в случае регулярного приема данного лекарства людьми с артритом усиливается их склонность к развитию гипертонии, об этом напомнил журнал «Домашний очаг».

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каких случаях болеутолящющие могут вызвать сердечный приступ.
Теги : лекарства
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Ибупрофен. 6 случаев, когда его прием может быть опасен
Рак кишечника. 5 ранних признаков, которые нужно знать всем взрослым людям
Наладить питание: как не заработать ПП головного мозга