Ибупрофен. 6 случаев, когда его прием может быть опасен
На днях со стороны ВОЗ прозвучало заявление о нежелательности приема препарата ибупрофен для борьбы с симптомами вызываемой коронавирусом инфекции COVID-19. Но существуют и другие случаи, когда использование этого лекарства может быть опасным.
Как сообщает MedikForum.ru, ибупрофен является одним из самых востребованных анальгетиков в мире – с его помощью снимают судороги и болевые ощущения разной природы. Но в некоторых случаях от употребления лекарства нужно отказаться: эффект препарата может оказаться не спасительным, а опасным для человека.
Имеющиеся проблемы с сердцем. Согласно данным, опубликованным в British Medical Journal, регулярный прием ибупрофена в течение семи дней коррелирует с повышенным риском инфаркта (причем существенным, до 50%.). Особенно опасно такое лечение при наличии хронических сердечных нарушений – людям с такой проблемой лучше найти альтернативное обезболивающее средство.
Использование антикоагулянтов, антиагрегантов. В тех случаях, когда человек принимает препараты для разжижения крови и профилактики тромбов ибупрофен тоже представляет собой определенную опасность. В сочетании с ними он серьезно повышает риск возможных осложнений.
Наличие заболеваний ЖКТ. Ибупрофен способен повреждать слизистую оболочку желудка и кишечника – в первую очередь при уже существующих заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта, проблемах с пищеварением. В данном случае его также лучше не принимать.
Беременность. Для будущей матери и плода препарат по-настоящему опасен. На ранних сроках он увеличивает вероятность выкидыша, а в третьем триместре его прием может стать причиной развития порока сердца у ребенка.
Инфекции мочевыводящих путей. Для их лечения назначаются антибиотики. Использование ибупрофена снижает их эффективность и делает лечение менее продуктивным.
Артрит. Согласно данным, опубликованным в Европейском журнале кардиологических исследований, в случае регулярного приема данного лекарства людьми с артритом усиливается их склонность к развитию гипертонии, об этом напомнил журнал «Домашний очаг».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каких случаях болеутолящющие могут вызвать сердечный приступ.
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